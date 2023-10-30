نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 30 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تشارك في اقتحام مخيم جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إن أكثر من 30 آلية عسكرية، تشارك في اقتحام جنين حاليا، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال قرب دوار الحصان خلال اقتحامها مدينة جنين.

وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، في ظل وجود اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن، قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مستشفى ابن سينا في مخيم جنين.