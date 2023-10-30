نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وفا": الاحتلال يواصل التهديد بقصف مستشفى القدس في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الاحتلال الإسرائيل تهديداتها بقصف مستشفى القدس بقطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال الحربية، "حزامًا ناريًا" في محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "طائرات الاحتلال تقصف بشكل مُكثف محيط مستشفى القدس، من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله على الذهاب جنوبًا".

وأضافت، أنه "يوجد في مستشفى القدس 12 ألف مواطن نزحوا إلى المستشفى كملاذٍ آمنٍ، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف".

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "سُلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت اليوم تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له، مُحملة الاحتلال المسؤولية عن سلامة من فيه من المواطنين".

وأكدت في بيانٍ، أنها "لن تخلي المستشفى، مُطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة".