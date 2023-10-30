العالم اليوم - ألمانيا تخطط للاستثمار بقطاع الغاز والمعادن في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 06:24 صباحاً - قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إن بلاده مستعدة للاستثمار في الغاز والمعادن الحرجة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وذلك في مستهل زيارة لدولتين في جنوب الصحراء.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها شولتس إلى المنطقة خلال عامين، وتأتي في الوقت الذي تسلط فيه الصراعات في أماكن أخرى الضوء على الأهمية المتزايدة لمنطقة غنية بالطاقة لم يكن لبرلين تعاملا يذكر معها.

وقال شولتس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العاصمة أبوجا "هناك استعداد للاستثمار، خاصة في المعادن الحرجة".

وفيما يتعلق بالغاز، رحب بجهود نيجيريا لتوسيع قدرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقال تينوبو إنه أجرى "مناقشة مستفيضة للغاية" بخصوص قضية الغاز وشجع الشركات الألمانية على الاستثمار في خطوط الأنابيب في نيجيريا.

وتسعى نيجيريا أيضا إلى جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين لديها، الذي ظل متراجعا لفترة طويلة، حيث يساهم بأقل من واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال شولتس دون الخوض في التفاصيل إن هناك أيضا رغبة من الشركات الألمانية لبناء خطوط سكك حديدية في نيجيريا. وتهيمن الشركات الصينية حاليا على هذا القطاع، إذ فازت بعقود لتوسيع خطوط السكك الحديدية في أكبر اقتصاد في أفريقيا.

والتقى شولتس أيضا برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقال إنه من الضروري العمل مع المجموعة "للحيلولة دون أن تصبح الانقلابات التوجه السائد" في أعقاب انقلابين عسكريين وقعا في الآونة الأخيرة في النيجر والجابون.