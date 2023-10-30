العالم اليوم - مقتل جندي وإصابة ضابط في انقلاب دبابة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل، بينما أصيب ضابط بجروح خطيرة، عندما انقلبت دبابة شمالي البلاد، الأحد.

وقال الجيش إن الجندي ينون فليشمان (31 عاما) توفي في الحادث. ولم يتم الكشف عن اسم الضابط المصاب، كما لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول ظروف انقلاب الدبابة.

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