نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس: لا نخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الاثنين، لشبكة "سي بي إس" CBS الإخبارية، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

وخلال المقابلة، أضافت هاريس، أن واشنطن تركز جهودها على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وقالت" لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية إلى هنا"، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة "لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به".

سي إن إن.. قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

وكانت شبكة "سي إن إن" CNN أفادت نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.

مكتب نتنياهو.. إسرائيل توسع عمليات التوغل البري في غلاف غزة:

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن وسعت إسرائيل عمليات التوغل البري خلال حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع. ولم يوفر البيان مزيدا من التفاصيل، نقلا عن رويترز.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن هناك الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات في غزة، مؤكدا تأييد حماية المدنيين.

وأضاف في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين، لافتا إلى أن "حماس أخذت رهائن ووضعت المدافع بين المدنيين لكن هذا ليس عذرا ويجب حماية المدنيين".

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين".