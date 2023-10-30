العالم اليوم - إسرائيل تمنح 12 رخصة لـ 6 شركات للتنقيب عن الغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 08:23 صباحاً - منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية 12 رخصة لست شركات للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل البلاد على البحر المتوسط بهدف خلق المزيد من المنافسة وتنويع الموردين، بحسب بيان للوزارة.

وأضافت الوزارة أن مجموعة تضم إيني ودانا بتروليوم وريشيو بتروليوم ستنفذ أعمال تنقيب في منطقة غرب حقل ليفياثان الذي يوفر إمدادات الغاز لإسرائيل ويستخدم أيضا للتصدير.

وقالت الوزارة إن مجموعة أخرى تتألف من بي.بي وسوكار ونيو ميد ستنقب شمالي حقل ليفياثان.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس "الشركات الفائزة التزمت باستثمارات غير مسبوقة في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي".

وتمتد فترة التراخيص لثلاث سنوات أولية مع إمكان التمديد لمدة تصل إلى سبع سنوات اعتمادا على مدى إحراز تقدم.

وقالت الوزارة إن هذا سيمكن الشركة صاحبة الترخيص من دراسة المنطقة أولا وعندها فقط تقرر ما إذا كانت ستواصل أعمالها.

و اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز في شرق البحر المتوسط على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وتأمل إسرائيل في العثور على المزيد لزيادة الاحتياطيات وتعزيز خطط تصدير الغاز إلى أوروبا، التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة.