العالم اليوم - تراجع مؤشر نيكي قبيل اجتماعات المركزيين الأمريكي والياباني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 10:21 صباحاً - هبط المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، مقتفيا التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة، ومتأثرا بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأميركي.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز، "تراجع مؤشر نيكي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي. وترددَ المستثمرون في شراء الأسهم إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان".

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة.

تحركات الأسعار

أغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.95 بالمئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا متراجعا 1.04 بالمئة عند 2231.24 نقطة.

وتراجع سهم "هينو موتورز" 18.67 بالمئة إلى 435.2 ين، عند أعلى قليلا من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح.

وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشرا للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 بالمئة.

كما انخفض سهم "أومرون" إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية.