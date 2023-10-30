العالم اليوم - بريطانيا: وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الفلسطينيون الآن"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 10:21 صباحاً - كرر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، تأكيدات بلاده على دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن".

وقال كليفرلي في مقابلة مع "دوت الخليج" ستبث لاحقا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية.

السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي.

نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية.

نعرف أن حماس "تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة". الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.

نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات.

لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل.

نعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول مساعداتنا إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس.

نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهور يعرض أمن المنطقة للخطر.

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