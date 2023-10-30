العالم اليوم - 2.68 مليار ريال أرباح سابك للمغذيات بنهاية 9 أشهر من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 10:21 صباحاً - انخفضت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 65.9 بالمئة إلى 2.68 مليار ريال (714.6 مليون دولار) مقارنة بأرباح 7.87 مليار ريال (2.1 مليار دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما تراجعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 45.4 بالمئة إلى 8.06 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 14.77 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال هذه الفترة على أساس سنوي، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 46 بالمئة.

كما انخفضت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث بنسبة 55 بالمئة إلى 1.05 مليار ريال مقارنة بأرباح 2.33 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما تراجعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 39.5 بالمئة إلى 2.67 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 4.41 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت شركة سابك للمغذيات الزراعية سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43 بالمئة، على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة بنسبة 6 بالمئة.