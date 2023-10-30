نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنصل العام بالمملكة المتحدة يلتقى باعضاء المجلس الوطنى فى بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع سعادة السفير محمد أبوالخير القنصل العام لمصر بالمملكة المتحدة مع أعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا والذى يضم الجمعيات التى تعمل على خدمة الجالية المصرية ببريطانيا.

استهل سعادة السفير اللقاء بالترحيب بأعضاء المجلس لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة أبناء الجالية المصرية فى المملكة المتحدة ولتعزيز أواصر التواصل للوقوف على احتياجات أبناء الجالية والتعرف على المعوقات التى تواجههم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة

وقد بدأ الحوار بحديث الساعة الذى يشغل العالم أجمع ألا وهو مايجرى فى قطاع غزة والشعب الفليسطيني بصفة عامة واستعرض الحاضرون مايقومون به لمناصرة هذه القضية بالمشاركة فى مختلف الفعاليات ومخاطبة الأجهزة الحكومية البريطانية والاجتماع معهم ومؤكدين على دعم وتأييد القيادة السياسية فى كافة القرارات التى تتخذها لحماية الأمن القومى وحدود البلاد، كما أجمع الحاضرون على دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة العواقب التى تواجه الانتخابات الرئاسية وكان اهمها بعد المسافات وعدم توافر بطاقات سارية المفعول نظرا لارتفاع اسعارها وقد اجمع الحاضرون على أن الوقت قد لايكون متوفر للتعامل مع توفر الانتخاب الإليكتروني أو بالبريد ولكنهم طلبوا من سعادة السفير محاولة الحصول بتصريح للمواطنين للانتخاب بالبطاقات المنتهية مع ضرورة العمل من الأن لتمكن جميع المواطنين فى خارج مصر فى المستقبل فى المشاركة فى الانتخابات بالتغلب على هذه العواقب ومواكبة التقدم الإلكتروني الذى يتطلع له شباب المصريين فى الخارج وأيضا لتمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ممارسة حقوقهم السياسية.

أيضا تطرق الحديث إلى إعادة النظر فى التأمين الإجباري المفروض على جوازات السفر عند تجديدها والذى لايفيد المهاجرين بأى شيئ نظرا لوجود شرط عدم البقاء خارج مصر لفترة تتجاوز ٩٠ يوم وأيضا التأمين الذى عرضته وزارة الهجرة نظرا لقصوره على من لايتعدوا ٦٥ سنه وأيضا على أهمية لقاء اعضاء المجلس بالمسؤولين المصريين اثناء زيارتهم للمملكة المتحدة.

ولمواصلة الاهتمام بشباب المصريين بالخارج اقترح الحاضرون عقد لقاء لهم مع سعادة القنصل العام فى حوار مفتوح يتم الإعداد له ف. منتصف شهر ديسمبر.

وخلال اللقاء حرص سعادة القنصل العام السفير محمد أبوالخير على اطلاع المجلس المصرى بالمملكة المتحدة على الجهود التى تبذلها القنصلية لتطوير الخدمات المقدمة من القنصلية وما تقوم به القنصلية مع مع الجهات المختصة فى مصر بهذا الشأن.

وأيضا حرص سعادة القنصل محمد رأفت على شرح الإرشادات المتعلقة بالخدمات القنصلية.

حضر اللقاء الاستاذ عبدالله هلال المنسق العام للمجلس فى دورته الحالية ورئيس رابطة ابناء النوبة بالمملكة المتحدة، والأستاذ مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن، الاستاذ مجدى عباس رئيس جمعية الجالية المصرية، الدكتور على خورشيد عن الملتقى الثقافى المصرى، الدكتور خالد الغزالي عن جمعية الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة.

وفى نهاية اللقاء قام سعادة السفير محمد أبوالخير بشكر أعضاء المجلس المصرى على هذا اللقاء المثمر مؤكدا استعداده التام لعمل لقاء دورى لدوام التواصل.