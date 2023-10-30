العالم اليوم - برسالة لنتنياهو.. حماس تبث شريط فيديو لثلاث نساء من الرهائن

انتم الان تتابعون خبر برسالة لنتنياهو.. حماس تبث شريط فيديو لثلاث نساء من الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - بثت حركة حماس، الإثنين، شريط فيديو لثلاث نساء قالت إنهن من الرهائن المحتجزات إثر هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو الذي جاء تحت عنوان "عدد من الأسرى الصهاينة في غزة يوجهون رسالة إلى (بنيامين) نتانياهو وحكومته".

ويمكن رؤية امرأة في الفيديو تطالب نتانياهو بالعمل على اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس.



ماذا قالت المحتجزات الثلاث خلال الفيديو؟

السيد نتانياهو

نحن موجودون في الأسر لدى حماس منذ 23 يوما، أمس كان هناك لقاء صحفي مع أهالي المختطفين، وكان لدينا علم بأنه كان من المفروض أن يتوقف إطلاق النار.

أنت اتفقت إنك تطلق سراحنا. نحن نحملك مسؤولية الفشل السياسي والأمني والعسكري. بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت الينا أحد، ولم يدافع عنا أحد ، ونحن مواطنون بريئين وبسطاء وندفع الضرائب لإسرائيل والآن نحن في الأسر في ظروف صعبة.

أنت تقتلنا جميعا. ألا يكيفيك ما قمت به. أنت تجعل الجيش يقتلنا. يكفي المواطنون الإسرائيليون قتلوا.

أطلق سراحنا الآن. أطلق سراح أسراهم .يكفينا يكفينا لابد لنا أن نعود لأهالينا الآن. الآن. الآن.

الحكومة الإسرائيلية وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن "إعادة الرهائن تمثل هدفا متساويا مع الهدف الآخر، وهو تدمير حماس".

ويعتقد أن من بين الرهائن أشخاصا يحملون جوازات سفر من 25 دولة أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وتايلاند.

وأسفرت محادثات سابقة عن إطلاق سراح 4 رهائن من النساء، في عمليتين منفصلتين.