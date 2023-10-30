نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي تزور مصر لتعزيز التعاون في مجال البيئة والمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزور فلوريكا فينك هوير مديرة الإدارة العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، مصر في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2023؛ بهدف تعزيز التعاون الأوروبي-المصري بشأن قضايا البيئة.

وألقت المدير العام أثناء زيارتها خطابا في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه في دورته السادسة، أكدت فيه على أهمية إدارة المياه إدارة مستدامة وعلى الأخص إعادة استخدام المياه، كما أكدت على أهمية اتباع نهج الترابط نحو قضايا المياه والغذاء والأنظمة البيئية المختصة بالطاقة.

وقابلت فينك وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، حيث دار النقاش حول إصدار إعلان مشترك مع مصر بشأن شراكة المياه وإمكانية إنشاء منصة حوار سياسات رفيعة المستوى تحت اسم "منصة المياه المصرية-الأوروبية".

وأكدت فينك، أن الهدف من المنصة هو تعزيز حوارات السياسات المتعلقة بالمياه، والتعاون في إجراء أبحاث، وتوفير فرص أعمال قائمة على المصالح المشتركة والتمويل المشترك.

وتابعت: أنه "لمن دواعي سروري أن يواصل الاتحاد الأوروبي ومصر إجراء حوار بناء للغاية، ويواصلان التعاون في مجال استراتيجي من مجالات البيئة، فنحن نتقاسم نفس الأهداف نحو العديد من الموضوعات مثل التنوع الحيوي والمياه والاقتصاد الدائري والنفايات والبلاستيك وسنعمل معا عن كثب لإيجاد حلول".