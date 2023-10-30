طفل فلسطيني يناشد العالم: أنهوا الحرب.. عيب والله عيب يا ناس

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أحمد جودة - القاهرة - وجوه أطفال غزة الملطخة بالدماء، باتت بمثابة رسالة لوقاحة وضعف المجتمع الدولي أمام آهات وصرخات أمهاتهم، فقد توقفت جميع سبل الإنسانية أمام مأساة أطفال يرقدون يوميًا تحت وابل من القصف الإسرائيلي، وأصبحت فيديوهات أطفال فلسطين المشهد الأكثر تداولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية والعربية.

لم يعد أمام أطفال فلسطين حيلة سوى توجيه رسالة توبيخ للعالم والمجتمع الدولي الذي وقف عاجزًا أمام مآساتهم التي تتكرر كل ثانية، وسط استمرار الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحماس في غزة، بينما تعلو صرخات الأطفال وتعلو صيحاتهم مطالبين العالم بمحاولة وقف الحرب التي تقتل طفولتهم البريئة.

طفل من غزة يحرج العالم والمجتمع الدولي برسالته..والله عيب

رسالة طفل فلسطيني للعالم: والله عيب

وحاول طفل فلسطيني من غزة بث فيديو قصيرًا خاطب فيه الضمير الإنساني، ووبخه بكلمات مؤثرة قائلًا: "والله عيب".

وقال الطفل إنه ذاهب لشحن الجوال عند الجيران، مضيفًا "إنهم خائفون من الحرب.. بدنا كهرباء.. هذا ظلم.. أنهوا الحرب.. أمانة تنهوا الحرب.. عيب والله عيب يا ناس".

وقال التلفزيون الفلسطيني إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة. وكانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

ويشهد قطاع غزة، الاثنين، يومًا جديدًا من الغارات المكثفة والتصعيد في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقتها إسرائيل ضد حماس منذ 3 أسابيع، عقب الهجوم المباغت الذي شنته عناصر الحركة في الداخل الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 أسيرا "بينهم الكثير من العمال الأجانب"، وفق السلطات الإسرائيلية.

طفل من غزة يحرج العالم والمجتمع الدولي برسالته..والله عيب

حصيلة قتلى غزة تتصاعد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 8306 فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينهم 3457 طفلا، في الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.

وكشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.

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