نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين ترسل الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، اليوم الإثنين، عن إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد طبية وإغاثية وغذائية، تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة جراء الأوضاع الإنسانية التي يعانون منها في ظل الحرب الدائرة في غزة، وتحت رعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وبهذه المناسبة، ثمن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مبادرات الملك الإنسانية ومد يد العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا جهود الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرنيية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وبين الدكتور مصطفى السيد، بأن هذه الشحنة تأتي استمرارا للجهود الإنسانية البحرينية بتقديم العون لمساعدة الأشقاء في غزة، وتعتبر الشحنة الثانية التي يتم إرسالها خلال أقل من أسبوع واحد ضمن الجهود الإنسانية، التي تقوم بها مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين.