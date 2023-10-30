محتجون يقتحمون مطارا فـي داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

محج قلعة ـ ا.ف.ب: اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين مساء أمس الأول مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقلُّ ركَّابًا إسرائيليين.

وتعهَّد رئيس جمهورية داغستان سيرجي ميليكوف بمعاقبة المسؤولين عن الحادثة.

واقتحم المحتجون مبنى الركاب بينما كان بعضهم يلوِّح بأعلام فلسطين أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثًا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة «آر تي» وتمَّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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