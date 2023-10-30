إسرائيل تقصف أهدافا فـي سوريا

دمشق ـ ا.ف.ب: قال مصدر عسكري سوري وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي، إنَّ «العدوَّ الإسرائيلي شنَّ عدوانًا جوِّيًّا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا موقعَيْنِ لقوَّاتنا المسلَّحة في ريف درعا، ما أدَّى لوقوع بعض الخسائر المادية».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّه قصَف أهدافًا عدَّة في سوريا ردًّا على إطلاق صواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي على موقع إكس (تويتر سابقًا) «قَبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصَّات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية) الليلة قَبل الماضية من الأراضي السورية.

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