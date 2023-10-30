القاهرة ـ ا.ف.ب: دخلت 33 شاحنة محمَّلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزَّة أمس الأول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأُمم المُتَّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأُممي أنَّ هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي «على الرغم من أنَّ هذه الزيادة مرحب بها، إلَّا أنَّ هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيدٍ من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية».

وشدَّد التقرير على أنَّ «الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدَّات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجْه التحديد».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 33 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.