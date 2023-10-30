العالم اليوم - سفير إسرائيل لدى روسيا: المحادثات مع حماس "مستحيلة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - اعتبر السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، الإثنين، أن إجراء محادثات بين إسرائيل وحماس "مستحيلة".

وأضاف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يمكن أن تكون هناك أي محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس لأن موقفنا بسيط للغاية، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن من دون شروط".

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن "إعادة الرهائن تمثل هدفا متساويا مع الهدف الآخر، وهو تدمير حماس".

ويعتقد أن من بين الرهائن أشخاصا يحملون جوازات سفر من 25 دولة أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وتايلاند.

والأسبوع الماضي زار وفد قيادي من حركة حماس العاصمة الروسية موسكو، في خطوة سببت انتقادات إسرائيلية لروسيا.

وأكد مصدر دبلوماسي روسي لوكالات الأنباء المحلية، أن محادثات زيارة وفد حماس إلى روسيا تمحورت حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة.