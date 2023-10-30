العالم اليوم - ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل اجتماعات البنوك المركزية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على مصير أسعار الفائدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع، متجاهلين التداعيات المحتملة للتصعيد في غزة.

ومن المرجح أن تهيمن اجتماعات المركزي الأميركي التي ستنتهي الأربعاء على الأسواق في هذا الأسبوع المزدحم، الذي يشهد أيضا صدور بيانات التوظيف الأميركية، وأرباح شركات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا مثل "آبل".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يحدد مسار الأسهم والسندات لبقية العام.

وسيعلن بنكا إنجلترا واليابان أيضا عن قرارات السياسة النقدية في الأيام المقبلة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وربح مؤشر السوق السعودي 0.5 بالمئة، مع صعود سهم شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية 2.3 بالمئة، غداة الإعلان عن ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.7 بالمئة بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد سهم البنك التجاري 4.5 بالمئة وسهم شركة الاتصالات أريدُ 4.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 5.6 بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر السوق 0.5 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 1.5 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المحتكرة لصناعة التبغ بنسبة 11.6 بالمئة.