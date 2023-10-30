العالم اليوم - شغلت الإسرائيليين.. شولتز يعلق على وفاة شاني لوك

انتم الان تتابعون خبر شغلت الإسرائيليين.. شولتز يعلق على وفاة شاني لوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الإثنين، إن مقتل الألمانية الإسرائيلية شاني لوك يظهر ما وصفه بوحشية حماس والحاجة إلى محاسبة الجماعة الفلسطينية المسلحة.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق الإثنين مقتل لوك، التي خطفتها حماس خلال مهرجان موسيقي يوم 7 أكتوبر في هجوم قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

وقال شولتز خلال زيارة رسمية لإفريقيا: "بالنسبة لي، هذه الأخبار فظيعة. إنها تظهر وحشية حماس".

وعثرت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" على جثة الإسرائيلية الألمانية شاني لوك، التي تم التعرف عليها من خلال مقاطع فيديو تلت هجوم حركة حماس على مهرجان موسيقى إسرائيليا بمدينة رعيم جنوبي إسرائيل، ضمن سلسلة هجمات 7 أكتوبر.

وشوهدت لوك في لقطات تم نشرها يوم الهجوم وهي ملقاة لا تتحرك في شاحنة بعد اختطافها ونقلها إلى غزة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة أم لا.

وقالت ريكاردا والدة لوك لقناة "آر تي إل" الألمانية: "للأسف تلقينا نبأ أن ابنتي لم تعد على قيد الحياة".

ودقت ريكاردا لوك ناقوس الخطر لأول مرة بشأن ابنتها بعد أن تعرفت عليها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت، بسبب شعرها المصبوغ ووشم مميز موجود على جسمها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أفراد من عائلة لوك قولهم إنهم تلقوا رسالة من خدمة الإنقاذ "زاكا" تفيد بأنه تم العثور على عظمة من قاعدة جمجمة لوك متطابقة مع الحمض النووي الخاص بها.

وقال الأطباء إن الإنسان لا يمكنه العيش بدون العظم الذي تم العثور عليه، وخلصوا إلى أن لوك من غير الممكن أن تكون على قيد الحياة.