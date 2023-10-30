العالم اليوم - مرشح رئاسي إميركي يطالب بـ"قطع رؤوس" قادة حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - طالب المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي بالقضاء على قادة حركة حماس قائلا: "على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة".

وأضاف راماسوامي: "لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر".

وتابع: "يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين".

وراماسوامي رجل أعمال أميركي و مرشح رئاسي، أسس شركة علوم الرويفانت للأدوية في عام 2014.

في فبراير 2023، أعلن راماسوامي ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية سنة 2024.

ولد في سينسيناتي لأبوين مهاجرين هنديين، تخرج من كلية هارفارد بدرجة البكالوريوس في علم الأحياء وحصل لاحقا على درجة الدكتورا في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.