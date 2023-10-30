نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح الدين..قصة أشهر شوارع فلسطين بعدما شهد هزيمة الدبابا الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارع صلاح الدين، أشهر الشوارع الفلسطينية في العالم الآن، بعدما شهد أحد أشرس المعارك بين الدبابات الإسرائيلية وحركة حماس، استمرارًا لوتيرة الاجتياح البري لغزة الذي بدأ منذ الجمعة الماضية، فيما يمثل شارح صلاح الدين أهمية تاريخية واستراتيجية بالنسبة لغزة، يطوق الكثيرون لمعرفة المزيد عن أشهر شوارع غزة الآن.

يمثل شارع صلاح الدين بالنسبة لغزة بمثابة شريان يصل ما بين جنوب وشمال القطاع، فهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، وهو يعتبر واحدًا من أهم الشوارع في المدينة. ويمتد شارع صلاح الدين على طول الساحل الغربي لقطاع غزة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة تقارب 12 كيلومترًا، وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي قصة شارع صلاح الدين في غزة كاملة.

تعرف على قصة وأهمية شارع صلاح الدين التاريخية بعدما حاولت الدبابات الإسرائيلية اقتحامه

أهم المعلومات التاريخية عن شارع صلاح الدين في غزة

يعتبر شارع صلاح الدين مركزًا تجاريًا وتجاريًا رئيسيًا في غزة، حيث يضم العديد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق والمراكز التجارية. يشهد الشارع حركة مرور مزدحمة طوال اليوم، وتوجد به محطات للحافلات ومواقف للسيارات.

كما يعتبر شارع صلاح الدين معلمًا سياحيًا مهمًا في غزة، حيث يتواجد على طوله العديد من المعالم السياحية والثقافية، بما في ذلك المساجد والكنائس والمتاحف والأماكن الترفيهية.

يجب الإشارة إلى أنه نظرًا للظروف السياسية والأمنية المعقدة في قطاع غزة، قد يتغير الوضع في أي وقت، لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من الظروف الحالية والأمان قبل زيارة أي منطقة.

الأهمية التاريخية والاستراتيجية لشارع صلاح الدين في غزة

يمتد شارع صلاح الدين من رفح جنوبا وحتى معبر إيريز شمالا وهو واحد من أبرز شارعين في غزة إلى جانب شارع الرشيد على ساحل البحر المتوسط.

وتعد السيطرة على نقطة في شارع صلاح الدين من شأنه قطع الشمال عن الجنوب. ويحمل الشارع اسم القائد الإسلامي الشهير الناصر صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية الذي خاضت جيوشه معارك ضد الحملات الصليبية وحرر بيت المقدس.

وشارع صلاح الدين أقدم كثيرا من القائد المسلم الذي يحمل اسمه إذ يعد أحد أقدم الطرق في التاريخ.

وعبر هذا الشارع مرّت جيوش مصر الفرعونية، والإسكندر الأكبر، والصليبيون، ونابليون بونابارت في مُحاولاتهم للاستيلاء على بلاد الشام.

تعرف على قصة وأهمية شارع صلاح الدين التاريخية بعدما حاولت الدبابات الإسرائيلية اقتحامه

دبابات إسرائيل تصل شارع صلاح الدين

حركة حماس أعلنت أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت على التراجع من شارع صلاح الدين ولم تعد موجودة، وفقا لوسائل إعلامية.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

وأعلنت ‏مصادر إسرائيلية، أن وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارا من 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

وقد تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل وأمريكا، على وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع إعادة فتح معبر رفح.

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حماس: دبابات الاحتلال أجبرت على التراجع من شارع صلاح الدين ولم تعد موجودة