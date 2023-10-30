العالم اليوم - إسرائيل تعلن "تحرير" مجندة مختطفة لدى حماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن "تحرير" مجندة مختطفة لدى حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، الإثنين، إنه "تم الافراج عن الجندية في الجيش الإسرائيلي أوري مغيديش بعد اختطافها من قبل حركة حماس".

وأضاف البيان: "تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها، الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن "إعادة الرهائن تمثل هدفا متساويا مع الهدف الآخر، وهو تدمير حماس".

ويعتقد أن من بين الرهائن أشخاصا يحملون جوازات سفر من 25 دولة أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وتايلاند.

وأسفرت محادثات سابقة عن إطلاق سراح 4 رهائن من النساء، في عمليتين منفصلتين.