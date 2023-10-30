العالم اليوم - نتنياهو يكشف حالة تقدم الجيش بريا في غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يكشف حالة تقدم الجيش بريا في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 07:22 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين أن الجيش يحرز "تقدما منتظما" في قطاع غزة في اليوم 24 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو وزعه مكتبه: "لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدما منتظما خطوة بخطوة".

أطلقت إسرائيل ما تسميه "المرحلة الثانية" من هجومها على قطاع غزة، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "الحرب الثانية من أجل الاستقلال" التي تخوضها بلاده.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن التحركات المبكرة والمراحل الأولى من هجوم إسرائيل البري، وحتى الأهداف قريبة المدى، ظلت حتى يوم الأحد "محاطة بالسرية".

وأضافت: "لم يتم الكشف عن أعداد الجنود ووحداتهم وكمية المدفعية التي بحوزتهم، وإلى أي مدى توغلوا في غزة وأين يتواجدون الآن".

ويقول محللون عسكريون في إسرائيل، إنه "يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ببطء وحذر داخل القطاع، ليس كيلومترا بعد كيلومتر، لكن 100 متر في كل مرة".