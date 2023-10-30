نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الكوري: تنفيذ المرحلة الثانية من جامعة بني سويف بـ8 ملايين دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاء مع السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا في القاهرة، لأول مرة منذ توليه منصبه كسفير كوري لدى مصر، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة تطوير التعليم الفني وتعليم اللغة الكورية على وجه الخصوص، معربين عن تقديرهم للتعاون المستمر، وفق بيان صادر عن سفارة كوريا في القاهرة.

وأعرب السفير كيم عن سعادته أن مصر، باعتبارها دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية لكوريا، تنفذ عددًا من مشروعات التعاون المتبادل في مجال التعليم، وهو أحد مجالات التعاون الخمسة الرئيسية بين البلدين، حيث تعهد بمواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون التنموي في مجال التعليم.

وقال السفير الكوري إن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية تم الانتهاء منها بنجاح العام الماضي، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8 ملايين دولار ابتداء من العام الجاري.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمرحلة الثانية هو تعزيز التعليم الصناعي الأكاديمي من خلال افتتاح قسم للسكك الحديدية، مضيفا أنه يأمل في تعزيز التواصل بين السفارة الكورية ووزارة التعليم العالي لضمان نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وقال السفير إن الحكومة الكورية قدمت لمصر ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ومنح تنموية، حيث تحتل مصر المركز العاشر من حيث حجم المساعدات التنموية بين 139 متلقيًا للمساعدات الإنمائية الرسمية من كوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد السفير أن التعاون التنموي المتبادل نشط للغاية ومستمر، فمنذ عام 2021، تعمل الحكومة الكورية على تعزيز التعاون التنموي من خلال اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية في خمسة مجالات تعاون رئيسية: التعليم، والنقل، والبيئة والطاقة، والاتصالات، والإدارة العامة.

وأوضح السفير أنه درس في كوريا نحو 70 طالبًا مصريًا من خلال برنامج المنح الدراسية للدراسة الكورية العالمية في مجال التعليم العالي، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه، كما شارك أكثر من 1800 موظف حكومي مصري في برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل في كوريا من خلال برامج كويكا، بالإضافة إلى ذلك، حصل نحو 130 موظفًا حكوميًا على درجة الماجستير من خلال برامج كويكا.

من جانبه، أكد الوزير أيمن عاشور اتفاقه بأن التعاون بين مصر وكوريا في مجال التعليم العالي يتقدم بنشاط كبير، معربًا عن امتنانه لإلقاء السفير كيم كلمة التهنئة في نهاية سبتمبر الماضي، في حفل التخرج الأول لثلاث جامعات فنية بما فيها جامعة بني سويف التقنية.

وأضاف الوزير: أمل في أن تتمكن كوريا من المساهمة بشكل أكبر في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال استكشاف مشاريع تعاونية مختلفة في مجال التعليم العالي في المرحلة القادمة.

وقال الوزير إنه يشهد الآن حماس كبير للغاية في مصر لتعلم اللغة الكورية، واقترح التعاون النشط بين البلدين من أجل تعزيز تعليم اللغة الكورية في الجامعات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزير والسفير سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث قال السفير كيم إن كوريا قفزت لتكون واحدة من أكبر سبع قوى فضائية في العالم من خلال إطلاق المركبة الفضائية "نوري" التي طورتها بنفسها بنجاح هذا العام، مقترحًا بذل الجهود لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومن ضمنها تطوير الفضاء.

واقترح الوزير أن يعمل الجانبان سويًا على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مؤكدًا على ضرورته.