العالم اليوم - قصف إسرائيلي على المستشفى التركي بغزة.. و20 قتيلا بالنصيرات

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي على المستشفى التركي بغزة.. و20 قتيلا بالنصيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - قال مدير المستشفى التركي في غزة صبحي سكيك في حديث لـ"دوت الخليج"، الإثنين، إن قصفا إسرائيليا استهدف الطابق الثالث بالمستشفى وألحق أضرارا كبيرة بالأجهزة الطبية كتوصيلات الأكسجين.

وأوضح مدير المستشفى التركي في غزة أن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى المستشفى مما خلف دمارا شديدا، مشيرا إلى أن 150 مريضا كانوا في المستشفى عند تعرضه للقصف.

وأضاف سكيك أن المبنى تعرض لأضرار بليغة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع لدى المرضى والطواقم الطبية، محذرا من تعرض المرضى للخطر.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، على قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل أكثر من 20 فلسطينيا عقب قصف إسرائيلي لصالة تضم نازحين في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8606 قتلى، بينهم 3457 طفلا، فيما تجاوز عدد المصابين 21 ألفا.

وذكرت حماس أن عدد القتلى الفلسطينيين، في الضفة الغربية، ارتفع إلى 329 منذ يناير الماضي.

هجمات إسرائيل البرية

والإثنين، شنت القوات الإسرائيلية هجمات على مدينة غزة من الشرق والغرب بعد 3 أيام من بدء الهجوم البري.

وتوغلت دبابات إسرائيلية إلى أطراف مدينة غزة انطلاقا من الناحية الشرقية، وقطعت شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.

وأعلنت حركة حماس أن مسلحيها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب. وفي المنطقة الغربية، تعرض الطريق الواصل بين شمال غزة وجنوبها إلى قصف جوي وبحري.