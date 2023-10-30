العالم اليوم - نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون "استسلاما" للحركة الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة".

وأضاف: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد".