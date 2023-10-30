العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات "مذهلة"

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات "مذهلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 10:23 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات "مذهلة" .. في رعاية الله وحفظة