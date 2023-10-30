العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات "مذهلة"

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات "مذهلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 10:23 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.