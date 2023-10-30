عاجل - الأونروا بمجلس الأمن: القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق

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أحمد جودة - القاهرة - الأونروا بمجلس الأمن: القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق

أكدت وكالة الأونروا، أن القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق، موضحة أن الحصار المفروض على غزة عقاب جماعي.

وأضافت وكالة الأونروا، خلال إحاطة بمجلس الأمن بثتها قناة القاهرة الإخبارية:"ندعو إلى تقديم الدعم والمساعدة لنا لحماية موظفينا بغزة، والسكان المدنيون في غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري".

وتابعت وكالة الأونروا:"نعاني نفاد الوقود والمياه والغذاء والأدوية في قطاع غزة، وسكان قطاع غزة يحتاجون إلى تعاطفنا، والوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يزداد سوءا".

محتجزات إسرائيليات لدى حماس: ""أطلق سراح الفلسطينيين.. أطلق سراحنا يا نتانياهو" (مشاهدة فيديو كتائب القسام اليوم).. "أطلق سراح الفلسطينيين.. أطلق سراحنا يا نتانياهو".. رسائل شديدة اللهجة وقوية من المحتجزات الإسرائيليات لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مطالبين فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم.

"أطلق سراح الفلسطينيين.. أطلق سراحنا يا نتانياهو".. رسائل شديدة اللهجة من المحتجزات الإسرائيليات لدى حماس

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، مقطع فيديو مترجم، مشاهدة فيديو المحتجزات الإسرائيليات لدى حماس، وهم يفتحن النار على رئيس حكومة الاحتلال "نتانياهو"، موجهين رسائل شديدة اللهجة له، وجاءت نص الرسائل كما يلي:

بنيامين نتانياهو مرحبا، نحن موجودين في أسر حماس 23 يومًا.

أمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار.

أنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا.

كان يجب عليك أن تطلق سراحنا.

وعدت أن تطلق سراحنا.

ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في 7 أكتوبر.

لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي إلينا أي شخص ولم يدافع هنا أي شخص.

نحن مواطنين بريئين وسذّج.

مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل.

نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط لا شروط.

أنت تقتلنا.

هل تريد أن تقتلنا كلنا.

أنت تريد من الجيش أن يقتلنا.

ألا يكفي أنك ذبحت الجميع.

ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا.

أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين).

أطلق سراح الجميع.

نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا.

فلسطين ترفض التهجير

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان المنطقة الوسطى في غزة، وذلك في إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، في محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كي ينزحوا إلى جنوب القطاع.

ورفض المواطنون الفلسطينيون التعاطي مع المنشورات التي تلقيها طائرات إسرائيلية على شمال ووسط غزة، متمسكون بعدم ترك منازلهم رغم التهديدات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتستخدم إسرائيل الحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ الحرب على غزة خلال الأسابيع الماضية، وذلك في إطار خطتها لاستهداف الجبهة الداخلية في القطاع وإضعاف المقاومة الشعبية بين المواطنين الفلسطينيين.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

جرائم ومجازر الاحتلال.. قصف المنازل والمساجد في قطاع غزة عرض مستمر (فلسطين اليوم)

ويستمر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا المدنيين من الأطفال والنساء والأطفال والمرضى في كل مكان، ومنذ ساعة، استشهد العشرات في قصف جديد للحرب على غزة، شنته طائرات الاحتلال الحربية على بنايات سكنية، ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة من القطاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومع استمرار الحرب على غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة منازل بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينينًا، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف خلال الحرب على غزة، حيث شنت غارة استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كان نتيجته وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى والمواطنين داخل المستشفى.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا منازل العائلات والمساجد، حيث قصفت مسجد محمد الفاتح في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة ودمرته بالكامل، وتم نقل عدد من المصابين من المكان، وقصفت أيضًا منزلا لعائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القدرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

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السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ بايدن بشأن تهجير الفلسطينيين

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.