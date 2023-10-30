أبو حمزة: المعركة ستشهد تحولاً شاملاً

أبو حمزة: المعركة ستشهد تحولاً شاملاًكشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، أنّ عدداً من الأسرى الصهاينة الذين في قبضة المقاومة قد فارقوا الحياة وأصبحوا في عداد القتلى، بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

وقالت أبو حمزة في كلمة مصورة له مساء اليوم الإثنين، تناقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية: إنّ المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام تواصل فصولاً من العزة والفخار، وتسجل إنجازات تلوى الإنجازات على طريق النصر.

وأضاف: "ها هي المقاومة تقف شامخة بمقاوميها الذين لا زالت أصابعهم على الزناد ميدانياً".. مؤكداً أنّ "قوات السرايا برفقة فصائل المقاومة تواصل استبسالها ميدانياً عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".

وأشار إلى أنّ "محاولات العدو هي لإعادة الثقة في فرقة غزة التي كانت هدفاً أساسياً لطوفان الأقصى".. لافتاً إلى أنّ "العدو يذهب نحو مواضيع التعبير، راسماً صوراً وهمية لمحاولات التقدم التي نعلم تماماً الهدف منها".

وتوجه أبو حمزة إلى "الجيش" الصهيوني بالقول: "أيا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا يؤآف غالانت (وزير الأمن)، وهرتسي هاليفي (رئيس الأركان)، ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون".

وتابع بالقول: "أخبروهم ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم، وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب".

واستكمل أبو حمزة قائلاً: "نواصل معركتنا ومعنا شعبنا الفدائي الذي ما زال ينشد عبر دمه أسمى معاني التضحية على طريق حريته".

وأشار إلى أن "ما يجري في جدار الوهم الصهيوني الزائف الذي يبدو شكلاً أنه صفاً واحداً، ولكن الوقائع تقول إنّ ارتدادات معركة طوفان الأقصى بدأت تظهر جلياً عبر كيل الاتهامات وتوزيع الإخفاقات".

كذلك، أكد أبو حمزة أنّ "مشاهد المعركة على الصعيد الاستراتيجي ستشهد تحولاً في كل المستويات، وفي كل الاتجاهات لمصلحة المقاومة ومشروع تحرير فلسطين.. كل فلسطين".

ولفت أيضا إلى أنّ "هذه المرحلة هي مرحلة مقارعة العدو في الميدان".. مؤكداً أنّ المقاومة لن تسمح له "باستغلال المفاوضات لتحقيق بعض أهدافه الميدانية في قطاعنا".

وشدد أبو حمزة على أنه "على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوحة".. مشيراً إلى أنّ "كل دقيقة تمضي هي خطر على حياة الأسرى الصهاينة في ظل القصف الهمجي العشوائي".

ووجّه رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة، قال فيها: "إنّ قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت، في محاولة لقتلهم وزهق أرواحهم هرباً من دفع الثمن".

ويذكر أنّ أبو حمزة أكد في كلمته السابقة أنّ رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، سيكون سبباً في "تسريع زوال الكيان الصهيوني، بحكومته وجيشه، وفقاً لأهوائه الشخصية".

كذلك، شدّد حينها على أنّ محاولة دخول العدو الصهيوني غزة "ستشفي غليل صدور آلاف المقاتلين المدرّبين، والتوّاقين إلى ملاقاة ألوية جيش العدو".