العالم اليوم - البيت الأبيض: أبلغنا السعودية التزامنا بالدفاع عن شركائنا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:24 صباحاً - قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى يوم الإثنين بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وأكد التزام الرئيس جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المدعومة من إيران.

وأضاف البيت الأبيض أن الرجلين أكدا أيضا أهمية منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما نقلت "رويترز".

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن الجانبان أكدا على الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وشدد الطرفان وفق البيان على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية ردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن السعي لتوسيع الصراع الحالي بين إسرائيل و"حماس".

وكانت السعودية، قد دانت يوم السبت، العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وجاء في البيان: "تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".

ودعت السعودية "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2023 وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق".