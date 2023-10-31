العالم اليوم - بالفيديو: عشرات القتلى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: عشرات القتلى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 02:19 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة الطيران الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحفية ومحلية قولها، إن 15 فلسطينيا على الأقل قتلوا في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو شمالة قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الطيران الإسرائيلي أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل الطيران الإسرائيلي.

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا.

وواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق بشكل مكثف في سماء غزة، هذا إلى جانب إطلاق قنابل مضيئة على معظم أنحاء القطاع.