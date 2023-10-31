نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح للزيادة.. رقم "مفجع" للضحايا الأطفال في حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير لمنظمة أنقذوا الأطفال، أن عدد القتلى من الأطفال في قطاع غزة يشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الضحايا منذ بداية القتال في 7 من أكتوبر.

وحذرت المنطمة من أن العدد مرشح للزيادة مع توسيع إسرائيل لعملياتها البرية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3195 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر.

ومع وجود أكثر من 1000 طفل في عداد المفقودين، يرجح إنهم قتلوا وطمروا تحت الأنقاض، فإن العدد الإجمالي للضحايا في القطاع مرشح للزيادة.

وفي الضفة الغربية، التي لا تشهد قتالا بالشكل الجاري في غزة، قتل 33 طفلا.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 19 طفلا.ويفوق العدد الإجمالي للأطفال القتلى إجمالي عدد الضحايا الذي تم تسجيله، على أساس سنوي، في صراعات في أكثر من 20 دولة منذ عام 2019.

ويشكل الأطفال أكثر من 40 بالمئة من إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة، وأكثر من 30 بالمئة من مجموع القتلى في الضفة وغزة وإسرائيل.

فضلا عن القتلى، يوجد نحو 6360 طفلا مصابين في غزة، وفي الضفة الغربية يبلغ عدد المصابين 180 طفلا، أما في إسرائيل فيبلغ العدد نحو 74.

ومع استمرار القتال، وعزم إسرائيل تويسع عملياتها البرية في قطاع غزة، من المتوقع أن يسقط مزيد من الضحايا في صفوف الأطفال.

فضلا عن ذلك، فإن النقص الحاد في المساعدات الغذائية والطبية، يزيد من تفاقم الوضع، ويزيد أعداد الضحايا من جميع الأعمار، خصوصا الأطفال وكبار السن.