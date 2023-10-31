نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير "أونروا" في مجلس الأمن: لا يوجد مكان آمن بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نصف سكان قطاع غزة دُفعوا دفعا من شماله إلى جنوبه في غضون 3 أسابيع.

وأضاف لازاريني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، التي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب قطاع غزة لم يكن بمنأى عن القضف، فهناك كثيرون قُتلوا جراء ذلك.

وتابع: "ما من مكان آمن في غزة، والمدنيون لا يزال موجودين في الشمال يحصلون على إخطارات بالإجلاء من القوات الإسرائيلية حيث تحثهم على الذهاب إلى الجنوب للحصول على المساعدة الإنسانية الضئيلة، وهناك كثير من الفلسطينيين الجرحى ويعانون من الإعاقات والمرضى الذين يستطيعون الحركة".