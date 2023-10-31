العالم اليوم - اليابان تفرض عقوبات على حماس تشمل "عضوا قتيلا"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:25 صباحاً - أعلنت اليابان، الثلاثاء، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحماس، تشمل عضوا أعلنت الحركة مقتله في وقت سابق.

وتتضمن العقوبات "تجميد أصول الأفراد والشركة، التي ساعدت في تمويل حماس"، وتتماشى مع عقوبات جديدة أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

وأضيف أفراد، من بينهم العضوان في حماس محمد أحمد عبد الدايم نصر الله وأيمن نوفل، إلى قائمة الأشخاص والمنظمات الذين تعتبرهم اليابان إرهابيين.

وكانت حماس قد أعلنت في 17 أكتوبر، مقتل نوفل في غارة جوية إسرائيلية.