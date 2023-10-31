العالم اليوم - الين يعاني من تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية المتساهلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:25 صباحاً - تراجع الين خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تمسك بنك اليابان بموقفه المتساهل في قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية، مما خيب آمال المضاربين الذين توقعوا أن يبدأ البنك المركزي تشديد سياسته.

وفي ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، قال بنك اليابان إنه سيحافظ على هدفه البالغ حوالي صفر بالمئة لسنداته الحكومية لأجل 10 سنوات بموجب برنامج التحكم في العائد.

وأدى ذلك إلى انخفاض الين حوالي 0.7 بالمئة مقابل الدولار،متجاوزا عتبة 150 دولارا ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 150.12 دولار، قبل أن يستقر عند 149.93 دولار.

وبالمثل، قفز اليورو 0.5 بالمئة تقريبا مقابل الين عقب القرار. وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات 158.87 ين.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفعت العملة الأميركية على نطاق واسع، مع صعود مؤشر الدولار 0.24 بالمئة إلى 106.41 في أحدث قراءة.

ويتجه اليورو على ما يبدو لتحقيق مكاسب طفيفة تبلغ 0.2 بالمئة في أكتوبر، بعد شهرين متتاليين من الخسائر. واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.05925 دولار في أحدث تعاملات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى 1.2142 دولار، ويتجه لتكبد خسارة 0.5 بالمئة لهذا الشهر، قبيل قرار بنك إنجلترا بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.42 بالمئة إلى 0.6347 دولار أميركي ويتجه لتكبد خسارة شهرية تزيد على واحد بالمئة.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة ليصل إلى 0.5831 دولار أميركي ويتجه للانخفاض ثلاثة بالمئة تقريبا في شهر أكتوبر، تحت ضغط الإحجام عن المخاطرة على مستوى العالم ومع قراءة منخفضة مفاجئة للتضخم المحلي في الربع الثالث أدت لتقليل فرصة رفع الفائدة مجددا.