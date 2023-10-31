نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أونروا": 70% من الشهداء الفلسطين خلال 21 يوما نساء وأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن ما يحدث للفلسطينيين تهجير قسري، موضحًا أن أكثر من 600 ألف نازح باتوا موجودين في المدارس والمباني التابعة لأونروا والتي باتت مكدسة حيث يعيشون في ظروف مقززة وغير صحية ومقززة ولا يحصلون على الغذاء أو المياه الكافيين ويفترشون الفراش دون مراتب للنوم.

وأضاف لازاريني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، التي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب تجاه المجتمع الدولي، موضحًا: "قرابة 70% من أولئك الذين وصلتنا بمقتلهم نساء وأطفالا".

وتابع: "منظمة أنقذوا الأطفال أشارت إلى أن 3200 طفل قتلوا في غزة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما يتعدى عدد الأطفال الذين، ماتوا في حروب عديدة.

