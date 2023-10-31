العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقصف منزل مسؤول بارز في حماس بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:23 صباحاً - قصف الجيش الإسرائيلي منزل مسؤول كبير في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلا يملكه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. وأشارت الصحيفة إلى أن منزل العاروري يقع في بلدة عارورة قرب رام الله. ووقع أمر تنفيذ العملية قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، يوم 27 أكتوبر الجاري. وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن العاروري، المقيم في لبنان، يعتبر الزعيم الفعلي لحركة حماس في الضفة الغربية.

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