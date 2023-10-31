العالم اليوم - 900 مليون دولار إيرادات "برجيل" في 9 أشهر.. نمو بـ 17%

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - أعلنت مجموعة برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت نمو صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 76.4 بالمئة ليصل إلى 362 مليون درهم (حوالي 99 مليون دولار).

وأرجعت الشركة في بيان، نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى نمو الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

ارتفع صافي الربح بنسبة 163 بالمئة إلى 137 مليون درهم (حوالي 37 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2023، موضحة أنه عندما يبدأ تشغيل أصول النمو، ستؤثر الإيرادات الإضافية بشكل طفيف في التكلفة، مما يؤدي إلى نمو كبير في الأرباح.

تسارع نمو الإيرادات

حققت مجموعة برجيل القابضة نمواً في الإيرادات بنسبة 17.2 بالمئة لتصل إلى 3.3 مليار درهم (حوالي 900 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 10.6 بالمئة في إجمالي عدد المرضى ليصل إلى 4.4 مليون مريض.

كما تسارع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 23.8 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم بسبب ارتفاع حجم الإجراءات الطبية المعقدة. وتبلغ نسبة إشغال الأسرة لدى المجموعة ما نسبته 60 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وبالتالي، تتمتع مجموعة برجيل بالإمكانيات الكافية من البنية التحتية المستثمرة للنمو بشكل عضوي دون الحاجة إلى أي استثمار إضافي، إلى جانب وجود مجال كبير لزيادة أصول النمو الحيوية بشكل أكبر.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في فترة التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 19.5 بالمئة لتصل إلى 727 مليون درهم، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 21.9 بالمئة، حيث ركزت المجموعة على تقديم خدمات ذات عوائد أعلى.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثالث من عام 2023 بشكل كبير بنسبة 34.1 بالمئة لتصل إلى 260 مليون درهم.

أداء قوي عبر القطاعات

يظل قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث يساهم بنسبة 89 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما يتماشى مع العام السابق.

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات بنسبة 17.9 بالمئة و31.1 بالمئة على التوالي خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023، مدفوعة بارتفاع عدد المرضى واستمرار تركيز المجموعة على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة المتقدمة.

ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات إلى 22.6 بالمئة في فترة التسعة أشهر من عام 2023. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت إيرادات قطاع المستشفيات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 25.4 بالمئة و46.9 بالمئة على التوالي، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 23.2 بالمئة.

حقق قطاع المراكز الطبية، الذي أدى دوراً مهماً كمرجعية طبية رئيسية للمجموعة، نمواً في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3 بالمئة و20.6 بالمئة، على التوالي، في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28.9 بالمئة. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18.2 بالمئة و14.5 بالمئة، على التوالي، فيما استقر هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30.5 بالمئة.



الرعاية المتخصصة المعقدة تدعم أداء مدينة برجيل الطبية

حققت مدينة برجيل الطبية، أحد أصول المستشفيات الرائدة التابعة لمجموعة برجيل، أداءً مميزا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.6 بالمئة لتصل إلى 737 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير بنسبة 74.8 بالمئة لتصل إلى 108 مليون درهم إماراتي، فما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 14.7 بالمئة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 11.8 بالمئة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

كان النمو المتميز لمدينة برجيل الطبية مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى وعدد الإجراءات الطبية المعقدة عالية القيمة التي تم تنفيذها. وقد ارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 66.8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مع وصول نسبة إشغال الأسرة إلى 46 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 36 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ميزانية عمومية قوية تدعم النمو

ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 64.0 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تحويل التدفقات النقدية الحرة[1] إلى 45 بالمئة، مقارنة بنسبة 35 بالمئة في العام السابق.

انخفض صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل احتساب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لدى المجموعة من 1.5 مرة في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.3 مرة في 30 سبتمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو المستقبلية.

بلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023.

الحفاظ على التوقعات الإيجابية

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان عوامل مواتية للاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ونمو سريع في عدد السكان، وزيادة الطلب على القدرات الإضافية في قطاع الرعاية الصحية. وسيعزز طموح المنطقة لتوسيع الاقتصاد غير المعتمد على النفط الطلب مع محدودية العرض في بيئة منظمة، مما يوفر دعماً قوياً لأداء المجموعة.

سياسة توزيع الأرباح

تحرص مجموعة برجيل القابضة على تعزيز قيمة حقوق المساهمين، وهو ما يتضح من دفع أرباح نقدية مرحلية حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة التوزيع من 40 بالمئة إلى 70 بالمئة من صافي الربح، ويتوقف ذلك على متطلبات الاستثمار لخطط النمو الإضافية. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، دفعت المجموعة توزيعات أرباح مرحلية لأول مرة بحوالي 95 مليون درهم إماراتي أو حوالي 0.02 درهم إماراتي لكل سهم عادي. ويمثل ذلك 42 بالمئة من صافي الربح للنصف الأول من عام 2023.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية