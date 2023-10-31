العالم اليوم - في نقاط.. مقارنة بين القدرات العسكرية لإسرائيل وحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس مراحل متقدمة تنطوي على مواجهات برية مباشرة بين الطرفين، تكثر التساؤلات عن القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي ومسلحي الحركة، التي تحكم قطاع غزة المحاصر.

ومن الناحية التكنولوجية، يتسم الجيش الإسرائيلي بالتقدم مقارنة بالجناح العسكري لحركة حماس، الذي يعتمد منذ أكثر من 3 عقود على تكتيكات خاطفة في هجماته ضد إسرائيل. ما قدرات الجيش الإسرائيلي؟ هناك ما يقرب من 169500 فرد في الجيش الإسرائيلي، ونحو 465 ألفا آخرين في الاحتياط.

تبلغ الميزانية السنوية للجيش الإسرائيلي حوالي 23.6 مليار دولار.

يعتقد، حسب موقع "أكسيوس"، أن إسرائيل تمتلك العشرات من الرؤوس الحربية النووية، رغم أنها لم تعترف بها قط.

يمتلك الجيش الإسرائيلي طائرات من دون طيار وطائرات مقاتلة ودبابات وغواصات ومدفعية متطورة للغاية. يتميز بقدرات سيبرانية متفوقة.

تعتمد إسرائيل منذ عام 2011 بشكل كبير على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى باستخدام تكنولوجيا الرادار.

يمتلك الجيش الإسرائيلي كذلك مجموعة واسعة من ناقلات الجنود المدرعة والمدفعية والصواريخ والمروحيات والسفن الحربية.

الولايات المتحدة هي أكبر مورد للمساعدات العسكرية لإسرائيل. ما قدرات حماس؟ يبلغ عدد مقاتلي الجناح المسلح للحركة حماس، ما بين 30 و40 ألفا.

اعتمدت المجموعة، التي أنشئت عام 1991، في البداية على حملات التفجيرات الانتحارية.

لديها الآن ترسانة عسكرية يعتقد أنها تضم آلاف الصواريخ، بما في ذلك بعيدة المدى، وطائرات من دون طيار.

قال مسؤولون في حماس إن مقاتليهم يمتلكون أيضا مجموعة من القنابل وقذائف الهاون. شمل هجوم 7 أكتوبر كل شيء تقريبا، بدءا من الصواريخ والطائرات الشراعية وحتى الجرافات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية.

تعتمد حماس على شبكة ضخمة من الأنفاق تحت قطاع غزة، لتخزين الأسلحة والإمدادات وتدريب المقاتلين بعيدا عن أنظار الاستخبارات الإسرائيلية.

يمكن أن تساعد الأنفاق حماس على نصب الكمائن، إذا واصلت إسرائيل خططها لعملية برية كبيرة.

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، قال إن إيران تقدم "حصة الأسد" من التمويل للجناح العسكري لحماس.

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