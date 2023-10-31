العالم اليوم - إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.

ويأتي الإعلان بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة إيلات على البحر الأحمر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بـ"انتهاك محتمل من طائرة معادية"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمر .. في رعاية الله وحفظة