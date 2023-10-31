العالم اليوم - "دو" تحقق أعلى أرباح فصلية منذ 3 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، المدرجة في سوق دبي المالي، نمواّ قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7 بالمئة خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، لتصل إلى 504 ملايين درهم (حوالي 137 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت "دو" في بيان إنها قد سجلت نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5 بالمئة نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليارات درهم (حوالي 900 مليون دولار).

وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 13.8 بالمئة لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1 بالمئة ليصل إلى 956 مليون درهم.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 3.29 مليار درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 1,52 مليار درهم.

بلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3 بالمئة.

بشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5 بالمئة لتصل إلى 2,46 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 827 مليون درهم بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,48 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.

جاء هذا النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسّن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسّن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى.

كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8 بالمئة، في تحسّن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 57.7 بالمئة ليصل إلى 504 ملايين درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع دخل الفوائد وعملية استرداد مبلغ مالي لمرة واحدة.

بلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0 بالمئة)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية.

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1 بالمئة ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.

وفيما يلي أبرز النتائج التشغيلية للشركة: