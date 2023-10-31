عاجل - "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرعبة وفتاكة في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرعبة وفتاكة في قطاع غزة

"الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرعبة وفتاكة في قطاع غزة.. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، من أن "كارثة صحية عامة"، وشيكة في غزة، وسط اكتظاظ سكاني ونزوح جماعي وأضرار في البنية التحتية، للمياه والصرف الصحي.. حسب ما نشرته رويترز.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير من خطر مقتل مدنيين لا يرتبط بشكل مباشر بالقصف الإسرائيلي.

وقال ليندماير للصحفيين: "إنها كارثة صحية عامة وشيكة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وتقول السلطات الصحية في غزة، إن أكثر من 8300 فلسطيني قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع الذي تديره حماس ردا على هجمات 7 أكتوبر وبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان الناس يموتون بسبب مضاعفات غير تلك الناجمة عن القصف، قال ليندماير: "في الواقع، يموتون".

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، من خطر وفاة الرضع بسبب الجفاف، حيث وصل إنتاج المياه إلى 5% من المستويات الطبيعية.

وأضاف "ولذا فإن وفيات الأطفال بسبب الجفاف، وخاصة وفيات الرضع بسبب الجفاف، تشكل تهديدا متزايدا"، مضيفا أن الأطفال يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة.

وأكد، إن نحو 940 طفلا مفقودون في غزة، ويعتقد أن بعضهم عالقون تحت الأنقاض، موضحا، أن آخرين يعانون من صدمة أو ضغوط شديدة، مثل ابنة زميلة في اليونيسف تبلغ من العمر 4 سنوات بدأت تؤذي نفسها من خلال تمزيق شعرها وخدش فخذيها حتى تنزف.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان له في وقت سابق يوم الثلاثاء إن إمدادات المياه إلى جنوب غزة توقفت يوم الاثنين "لأسباب غير معروفة".

ودعا ليندماير إلى السماح بدخول الوقود إلى غزة للسماح بتشغيل محطة تحلية المياه، وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة وترفض السماح بدخول إمدادات الوقود قائلة إن حماس قد تستخدمه لأغراض عسكرية.

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