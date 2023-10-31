نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. 400 شهيد ومئات الجرحى في مجزرة جيش الاحتلال بجباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جباليا بفلسطين مجزرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 400 مواطن ومئات الجرحى ما زالو تحت الأنقاض حتى اللحظة.

ومن جانبهم، قال شهود عيان لشبكة "روسيا اليوم":"إن مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي بضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.

وقالوا أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل. وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

شهداء جباليا

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