المجموعة العربية بمجلس الأمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بشكل حازم

الاحتلال الإسرائيلي يزيد من بشاعة مجازره والمقاومة تتصدى لتوغلاته

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

وسَّعت آلة الحرب الإسرائيلية من عدوانها مرتكبةً مجازر بشعة بحقِّ العائلات في قِطاع غزَّة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء، فيما تواصل المقاومة عملياتها متصدِّية لتوغلات الاحتلال.

وأفادت الأنباء نقلًا عن مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القِطاع، بسقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة حجازي غرب المدينة. ودمَّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السِّن، وهم تحت الركام. واستشهد 13 فلسطينيًّا جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلًا في منطقة الزوايدة وسط قِطاع غزَّة. وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزَّة الأوروبي جنوب القِطاع، ما أدَّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين. من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنَّ مقاتليها استهدفوا قوَّة إسرائيلية راجلة قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون، وإنَّهم فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه آليَّات متوغِّلة غرب منطقة التوام شمال قِطاع غزَّة واستهدفوا 3 آليَّات إسرائيلية.

بِدَوْره، قال جيش الاحتلال إنَّ قوَّاته خاضت معارك بَرِّيَّة شمال القِطاع وحذَّر من اختراق طائرة مُسيرة أجواء إيلات على البحر الأحمر. وفي نيويورك جدَّدت المجموعة العربية تأكيدها على أنَّ السلام العادل والشامل والدائم، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، هو خيار عربي استراتيجي، سبيله الوحيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967. جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة السفير محمود ضيف الله الحمود المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن المجموعة العربية في الجلسة الطارئة أمام مجلس الأمن الدولي ضِمن أعمال الدَّوْرة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قام الأردن بتقديمه بصفته رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري.

وأضاف البيان أنَّ المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي توجَّهتا بالطلب من رئاسة الجمعية العامة باستئناف أعمال اللجنة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بعد أن بدا واضحًا عدم قدرة مجلس الأمن، منذ نشوب الحرب أوائل الشهر الجاري، على الاضطلاع بمسؤوليته في صون الأمن والسِّلم الدوليين، ووقف الحرب على غزَّة. وطالب بيان المجموعة المجتمع الدولي ببذل جهوده للضغط على «إسرائيل»، بشكل حازم، كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بنفاذها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قِطاع غزَّة. وأكَّد البيان أنَّ جمهورية مصر العربية لم ولن تدخر جهدًا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قِطاع غزَّة، على الرغم من العراقيل الإسرائيلية العملياتية واللوجستية التي تعيق نفاذ المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية واهية وتهديدها المستمر بقصف معبر رفح.