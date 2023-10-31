العالم اليوم - قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخص

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - خلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل أكثر من 100 شخص في ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 150 جريحا، وأن العشرات ما يزالون تحت الأنقاض، مرجحة أن يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على الحادث.

ويقع مخيم جباليا للاجئين على بعد 3 كيلومترات شمالي جباليا في قطاع غزة.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وذكر أدرعي أن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.