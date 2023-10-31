العالم اليوم - شركات سعودية وإماراتية تسيطر على أول قائمة فورتشن 500 عربية

انتم الان تتابعون خبر شركات سعودية وإماراتية تسيطر على أول قائمة فورتشن 500 عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - منذ عام 1955، تقوم مجلة مجلة فورتشن التي تصدر في الولايات المتحدة الأميركية، بإصدار قوائم فورتشن 500، وتوضع على هذه القائمة أكبر الشركات من حيث مجموعة من المعايير.

ويوجد من هذه القائمة أكثر من نسخة، فبعد النسخة الأميركية لأكبر الشركات هناك، تصدر المجلة نسخ أخرى، عالمية (فورتشن 500 جلوبال)، ونسخ أخرى في الصين والهند وأندونيسيا وغيرها.

ومؤخرا، أطلقت شركة "مجرة" المالكة لحق امتياز فورتشن العربية النسخة العربية الأولى منه، فورتشن 500 العربية، وفي هذه القائمة يوجد أكبر 500 شركة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم 22 دولة عربية.

المنهجية

تبنت فورتشن 500 العربية ذات المنهجية التي تستخدمها مجلة فورتشن في تصنيفاتها الأميركية والعالمية، وتشمل جهود جمع البيانات المعمقة عبر دراسة أسواق الأسهم في 22 دولة مختلفة وبيانات الشركات المدرجة.

ويُعد إجمالي الإيرادات السنوية التي تحققها الشركات العامل الرئيس في تصنيفها ضمن قوائم فورتشن، إذ تستخدم فورتشن صيغة موحدة لحساب الإيرادات تراعي القطاعات التي تتبنى أساليب مختلفة في حساب إيراداتها، مثل قطاعي الصيرفة والتأمين.

وتأخذ القائمة التي تم الإعلان عنها في اعتبارها البيانات المالية للشركات خلال السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2022.

الأرقام الرئيسية

تصدرت الشركات السعودية قائمة فورتشن 500 العربية، إذ تشكّل نسبة 30 بالمئة من مجمل الشركات في القائمة، تليها مباشرة الشركات في الإمارات بنسبة 17 بالمئة، ثم مصر بنسبة 11 بالمئة والكويت بنسبة 8 بالمئة.

وتعتبر الشركات المُدرجة في فورتشن 500 العربية الأبرز في المنطقة، إذ توفر مجتمعة فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون موظف.

تتصدر الإمارات الشركات الأكثر ربحاً ضمن القائمة بنسبة 32 بالمئة بين أكبر 100 شركة تحقق أرباحاً في فورتشن 500 العربية، وتأتي الشركات السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 23 بالمئة بينما تحتلّ الشركات القطرية المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة.

الإحصائيات الرئيسية