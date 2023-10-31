نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة "المشيرفة" عند رأس الناقورة في محيط المنطقة التي يعمل فيها عناصر الاطفاء على إخماد النيران المندلعة جراء القصف الإسرائيلي.

واستهدف ساترا لموقع للجيش اللبناني في وادي هونين بـ6 بالقذائف دون وقوع إصابات، كما أطلق قذائف من موقع "المرج" على أطراف وادي هونين والعباد (القطاع الأوسط، جنوبي لبنان).

وذكرت مراسلتنا أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت وادي الفلاحين بين بلدتي البستان ويارين، وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة من موقع العاصي باتجاه منزل في بلدة ميس الجبل.

هذا واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي حرج بلدة يارون وأطراف مارون الراس في القطاع الاوسط، واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أطراف بلدة بليدا في القطاع الأوسط.

‏في حين صدرت عن "حزب الله" اللبناني بيانات عدة اليوم جاءت تواليا كالآتي:

- «عند الساعة 12:22 من ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31 أكتوبر 2023، وبعد ‏رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الاسلامية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ‏على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور ‏باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما ادى إلى تحقيق اصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح». ‏

- «عند الساعة 14:15 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏اصابات مباشرة في تجهيزاته».‏

- «عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31 أكتوبر 2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت ما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح».‏

- «عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31 أكتوبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية قوة مشاة اسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة».‏

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.