العالم اليوم - للموت رائحة قوية.. رواية من قلب الحرب في غزة

انتم الان تتابعون خبر للموت رائحة قوية.. رواية من قلب الحرب في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - يعاني الصحفيون من كل وسائل الإعلام حول العالم للحصول على المعلومة وسط تعقد الأوضاع في غزة مع بدء هجوم بري جديد واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال تري ينجست مراسل شبكة "فوكس نيوز" الذي يبلغ من العمر 30 عاما لموقع "إكسيوس" إن "أسوأ ما في الإنسانية رآه معروضا" خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف: "هناك بعض اللحظات التي لا نتحدث عنها، تشتم رائحة الموت، تلتصق الرائحة بملابسك وشعرك".

وتابع ينجست إن "الوصول إلى غزة أصبح أصعب مع تقدم الحرب، نحن نواجه مشكلة في الوصول تتعلق بالدخول إلى المنطقة العسكرية المغلقة على حدود غزة، نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى حيث نستطيع".

غطى ينجست عددا كبيرا من الصراعات والحروب، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، لكنه قال عن تغطية الحرب في غزة: "لقد رأيت بعضا من أفظع الأشياء التي يمكن القيام بها للبشر".

وأثبتت هذه الحرب بالفعل أنها واحدة من أكثر الحروب دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة، حيث تقدر لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 31 صحفياً لقوا حتفهم حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس.

وأضاف البيان: "هاجمت القوات معسكرا لحماس في شمالي القطاع، القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.