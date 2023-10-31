العالم اليوم - الأردن.. شاحنات محملة بالأدوية عبرت الحدود لدعم فلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - سير الأردن 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى فلسطين بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، فقد عبرت الشاحنات الست جسر الملك حسين الحدودي بين الأردن وفلسطين بعد ظهر الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر خلال جلسته، الأحد، تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية للفلسطينيين في الضفة الغربية في إطار المساعدات الإنسانية المستمر للفلسطينيين في الضفة وغزة.

كما أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة، أنه يتم إجراء ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية، وبمبادرة من مركز الحسين للسرطان في عمّان؛ لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة؛ ليصار إلى معالجتهم في المركز حالما تتوفر الظروف لنقلهم.

ويأتي هذا الدعم إضافة لما تم تخصيصه سابقا بتوجيه من العاهل الأردني، من دعم لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 3 ملايين دينار أردني (4,22 مليون دولار)، وقوافل المساعدات التي يتم نقلها إلى مطار العريش عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني لإغاثة وإسناد أهل غزة.

كما يستمر المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة في تقديم خدماته داخل القطاع.

وقال وزير الصحة الأردني فراس هواري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاتصال الحكومي:

شحنة الأدوية والمساعدات الطبية تشمل الأدوية والمعدات والمضادات الحيوية، والمستهلكات الطبية التي تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة.

تم تحديد الأدوية والمستلزمات الطبية المُرسَلة بعد أن استلمنا قوائم باحتياجات الأشقاء في الضفة الغربية، وهناك مساعدات في طريقها إلى ⁧‫غزة‬⁩.

من جهته، أوضح وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند مبيضين أن: